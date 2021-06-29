الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بالفطر الأسود بينها 3129 وفاة

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلن وزير الصحة الهندي، خارش فاردهان، أن السلطات الصحية سجلت أكثر من 40 ألف إصابة بمرض الفطر الأسود، الذي أودى بحياة ما يربو على 3 آلاف شخص.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال فاردهان، خلال مؤتمر صحفي : "بلغ مستوى الوفيات جراء الالتهابات الفطرية 3129 حالة، بينما تم بشكل عام تسجيل 40845 إصابة".

 

وذكر وزير الصحة الهندي أنه "تمت في 31344 حالة من هذا العدد إصابة الأنف والجيوب الأنفية وأجزاء من الدماغ".

 

وأوضح أن 34940 شخصا، ما يعادل 85.5%، مصابون بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، و26187 شخصا أو 64.11% مرضى بالسكري، بينما تلقى 21523 أو 52.69% مواد منشطة.

 

وأفاد فاردهان بأن 32% من المصابين بالفطر الأسود تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 عاما، و42% من الفئة بين 45 إلى 60 عاما، بينما تأتي 24% من الإصابات من نصيب الأشخاص فوق 60 عاما.

 

والفطر الأسود المعروف كذلك باسمي "الفطر العفني" و"فطر الغشاء المخاطي" هو عدوى نادرة تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

 

يؤثر الفطر الأسود على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أو بفيروس كورونا.

 

يمكن أن يتطور المرض لدى أولئك الذين وصلت إليهم جراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطريات إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.

إصابات كورونا في الهند

وسجلت الهند، 46 ألفًا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات رسمية من قبل وزارة الصحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 30 مليونًا و279 ألفًا و331 حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 979 حالة وفاة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات 396 ألف حالة وفاة.

وتثير السلالات الجديدة القلق بشكل خاص في الهند، إذ لم يتم تطعيم أكثر من نصف السكان. 

وفاة اصابة بين الهند الأسود بالفطر الأسود الفطر الأسود اصاب الفطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع مجرم خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن فى قنا

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل عمليات للتنقيب عن الآثار

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

تحقيقات النيابة تكشف: حسن راتب مول عمليات بالملايين للتنقيب عن الآثار

«برقصة شيكابالا».. لاعبو الزمالك يحتفلون بدورى سوبر السلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر