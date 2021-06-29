وزير الخارجية الأمريكى والرئيس الإيطالى يناقشان دعم خطة الانتخابات فى ليبيا

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في العاصمة الإيطالية روما.



وشدد بلينكين وماتاريلا خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وإيطاليا في الجهد العالمي لمكافحة أزمة المناخ والتعافي من جائحة كوفيد-19، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



كما ناقش الجانبان القيم المشتركة بين بلديهما بما في ذلك في سياق حقوق الإنسان في الصين وحول العالم، بالإضافة إلى دعم خطة ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021.



وخلال السنوات الأربع الماضية، كانت الانعزالية القومية هي الواجهة الأيديولوجية للسياسة الخارجية الأمريكية.



ووفقا لمجلة "بورجين" الأمريكية، فإنه في ظل إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة أعطت الولايات المتحدة الأولوية للحاجة إلى إعادة دخول المسرح العالمي كقائدة في الشئون الدولية، ومع وزير الخارجية أنتوني بلينكين، قد ينتهي اتجاه الانعزالية الأمريكية.



وهناك أمل في زيادة المساعدات الخارجية الأمريكية لتشجيع المنافسة الاستراتيجية وحماية أهداف الأمن القومي.



فبعد أن أصبح الدبلوماسي الأمريكي الأعلى، تناول بلينكين أهمية التعاون الدولي والمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الحالي.



وخلال جلسة الاستماع الخاصة بترشيحه، قال إن إدارة بايدن تعتزم الانضمام إلى COVAX، والانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، وزيادة الموارد لمعالجة الاستجابة العالمية لفيروس كورونا.



وبالنسبة للعديد من البلدان النامية، أدى الوباء إلى زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي وأزمات الصحة العامة التي ستعيق عقودًا من التقدم في هذه المناطق، وفي عصر التعددية والعولمة، من المصلحة الوطنية لأمريكا المساعدة في إعادة الاستقرار والتقدم العالميين.

قبل تنصيب بايدن، صاغت وزارة الخارجية قانون الهشاشة العالمية ويصرح القانون بمبلغ 200 مليون دولار سنويًا لصندوق الوقاية والاستقرار، و30 مليون دولار سنويًا على مدار خمس سنوات لصندوق الأزمات المعقدة.



ومن أجل معالجة الهشاشة في الجغرافيا السياسية بشكل صحيح، سيدمج الرئيس جو بايدن، وأنتوني بلينكين برامج التنمية بشكل كامل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.