بايدن للرئيس الإسرائيلى: لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى خلال فترة حكمى

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لن يسمح بامتلاك إيران سلاح نووي خلال فترة حكمه، مبديا تطلعه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، في وقت قريب.



وسعى بايدن، خلال مقابلة بالبيت الأبيض مع الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، إلى طمأنة الإسرائيليين بأنه لن يتسامح مع امتلاك إيران سلاح نووي، وسط غضب متصاعد في تل أبيب إزار جهود الإدارة الأمريكية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أمر بتنفيذ ضربات جوية، أمس، استهدفت منشآت قرب الحدود بين سوريا والعراق يقول الجيش الأمريكي إن جماعات مسلحة موالية لإيران كانت تستخدمها.



واعتبرت "واشنطن بوست" أن تلك السردية يبدو أنها تشير إلى أن واشنطن ستبقى حاسمة فيما يخص الأنشطة الإيرانية "الخبيثة" في الشرق الأوسط حتى في ظل السعي لخوض المسار الدبلوماسي مع طهران للعودة إلى الاتفاق النووي.



وقال بايدن لرفلين: "ما يمكنني قوله لك هو أن إيران لن تمتلك على الإطلاق سلاح نووي خلال فترة رئاستي".



إلى ذلك، أبدى بايدن تطلعه للقاء بينيت في البيت الأبيض "قريبا جدا"، وأشار إلى دعمه لاستمرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ، مجددا التأكيد على تعهد إدارته بإعادة تجهيز منظمومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، المعروفة باسم "القبة الحديدية"، والتي استنزفت خلال التصعيد العسكري الأخير مع الفصائل الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتزم حضور فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في طوكيو باليابان، الشهر المقبل، رغم تلقيه دعوة من الحكومة اليابانية.

وقالت ساكي - في تصريحات للصحفيين: «لا يخطط الرئيس لحضور الألعاب، لكنه بالتأكيد سيشجّع الرياضيين الأمريكيين»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سترسل وفدًا لحضور الفعالية كما دأبت، مع مراعاة الالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالسفر للضرورة فقط، حسبما نقلت عنها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت المجلة إلى أن السيدة الأولى، جيل بايدن، قد تقود الوفد الأمريكي الذي سيحضر الدورة، لافتة إلى أن الخطط المتعلقة بالوفد ما زالت قيد التحضير.