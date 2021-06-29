كمبوديا تتلقى شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى

تلقّت كمبوديا شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس "كورونا" تعاقدت الحكومة في وقت سابق على شرائها من شركة الأدوية الصينية "سينوفاك".



وأكدت السفارة الصينية لدى كمبوديا وصول الشحنة الجديدة من اللقاح - في بيان لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي - وقالت إن المعركة المشتركة بين الصين وكمبوديا لمواجهة جائحة "كوفيد-19" قد شكلت نموذجًا إيجابيًا للتعاون الدولي.



وذكرت السفارة الصينية أن الشحنة الجديدة تعكس التزام الصين بجعل اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" منفعة عامة عالمية، وأعربت عن اعتقادها القوي بأن اللقاحات الصينية ستساعد كمبوديا للوصول إلى مناعة القطيع قريبًا.



ومن جانبها، قالت وسائل الإعلام الكمبودية بعد وصول اللقاح إن حصول كمبوديا على لقاح سينوفارم يؤكد العلاقات الوثيقة والتعاون بين كمبوديا والصين.



وأضافت أن "اللقاحات هي حل استراتيجي رئيسي يمكن أن ينقذ حياة الناس ويضمن الانتعاش الشامل للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".



وتعتزم كمبوديا تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين من سكانها البالغ عددهم 16 مليونًا بحلول نهاية العام الجاري.



يُشار إلى أن كمبوديا سجلت حتى الآن 48 ألفًا و532 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" تعافى منهم 42 ألفًا و764 حالة، فيما توفي 556 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وعلى صعيد آخر، حصلت الفلبين،على مليوني جرعة جديدة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية.

ووصلت الشحنة الأخيرة من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-"، على متن طائرة تابعة لشركة "سيبو باسيفيك" للطيران، إلى مطار نينوي أكينو الدولي.

وتضم الشحنة 1.6 مليون جرعة من اللقاح، ضمن 25 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، اشترتها حكومة البلاد، بينما تأتي 400 ألف جرعة ضمن كمية من اللقاحات التي اشترتها حكومة مدينة مانيلا.