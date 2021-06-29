الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: القصف الأمريكى لمواقع تابعة للحشد خرق للسيادة

القصف الأمريكي
القصف الأمريكي

 أدان العراق، القصف الأمريكي الأخير الذي استهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية، معتبرة أن القصف الأمريكي يمثل خرقًا للسيادة العراقية.


ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن رئاسة الجمهورية العراقية في بيان "ندين الهجوم الذي استهدف موقعًا على الحدود العراقية السورية.. التصعيد الحاصل مدان، ويمثل خرقًا للسيادة العراقية وللأمن الوطني ويقوض الجهود الوطنية القائمة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار".


وأضافت أن "العراق يدعم بقوة من خلال جهود دبلوماسية كبيرة تبذل، مساراتِ الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف من أجل ضمان أمنه واستقراره وكامل سيادته".

 

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، كما ناقش استهداف المجرمين والمخربين والجماعات الإرهابية محطات توليد الطاقة الكهربائية وأبراج نقلها".
 
وأضاف المكتب الإعلامي أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني أعرب عن استنكاره الشديد وإدانته للقصف الأمريكي الذي استهدف موقعًا على حدودنا مع سوريا، وأكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية".
 
وتابع المكتب أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني يدرس اللجوء إلى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه، بالإضافة الى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلًا".
 
وأوضح المكتب أن "المجلس شدد على رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة خطواتها بانتهاج سياسة هادئة، واعتماد مبدأ الحوار سبيلًا للحد من حدة الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

 

والقوات الأمريكية نفذت اليوم غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي، عند الحدود العراقية السورية.

لقاء العراق هجوم رئاسة الجمهورية أمن الأمريكي غارات جوية الحدود العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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