محافظ الوادى الجديد يوجه بتخصيص رحلات ترفيهية لذوى الاحتياجات الخاصة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الموقف المالي للمركز للوقف على أوجه الصرف والدعم اللازم، ووجه المحافظ بتخصيص رحلات ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم من القرى والمناطق النائية للمركز، والتوسع في خدمات العيادات الطبية واستقبال القوافل العلاجية بالمركز لخدمة رواده، وإعداد تقارير متابعة للحالات لتتبع تطوراتها خلال فترة العلاج والتأهيل، بالإضافة إلى تفعيل الصيانة الدورية للأجهزة والمنشآت الموجودة بالمركز للحفاظ على مستوى الخدمة.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان رسمي مساء الإثنين، عن نتيجة استطلاع الرأى الذي أجريّ لتحديد مواعيد العمل خلال فصل الصيف؛ نظرًاَ لارتفاع درجات الحرارة نهارًا، حيث تقرر تعديل المواعيد لتصبح من الساعة السابعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا بنسبة بلغت أكثر من ٤٤ ٪ من الآراء، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات التابعة على أن يتم التطبيق اعتبارًاَ من الأحد ٤ يوليو ٢٠٢١.

وفي وقت سابق، قرر اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إجراء استطلاع رأي حول مواعيد العمل، لإختيار الموعد المناسب بدءًا من ٧ صباحًا إلى ١ ظهرًا أو من ٨ صباحًا إلى ٢ ظهرًا؛ وذلك نظرًا لارتفاع درجات الحرارة نهارًا في فصل الصيف وبناء على مطالب العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة بتعديل مواعيد العمل خلال فصل الصيف.

تشهد محافظة الوادى الجديد جهودًا غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية بالتعاون مع وزراتي الزراعة الري في إطار الحفاظ على المخزون الجوفي الاستراتيجي بالمناطق الحدودية، بما يتلاءم وخطة المحافظة لترشيد استهلاك مياه الري والتزام المزارعين بتطبيق زراعات الأرز الجاف بعد نجاح التجربة في أكثر من قرية وتابع.