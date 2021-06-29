محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الإثنين، فاعليات حفل تخرج طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق والتسلح بالعلم ومستقبلا واعدا وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة المستقبل.

وأعرب عن سعادته وفخره للمشاركة في تخريج جيل لبني وطنه، مشيرا إلى أن جميع الخريجين هم مستقبل مصر ولابد أن يضعوا نصب أعينهم بلدهم وألا ينسوا فضل بلادهم و أبائهم و ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا اليوم.

وتوجه المحافظ بخالص التحية إلى رئيس اﻷكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد مع الطلاب طوال فترة دراستهم.

وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بجانب أنها تقوم بتقديم تعليم متميز وعالي الجودة للطلاب فهي أيضا بمثابة بيت للطلاب من مختلف الدول العربية.

وكانت قد احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم في أبريل الماضي بتخريج دفعة جديدة من دارسي الماجستير بكلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية حيث تخرج من هذه الدفعة ١٢٠ خريجًا ينتمون لجمهورية مصر العربية من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال المهنى "عربى/ إنجليزى" والبرنامج المشترك مع جامعة "أوتونوما" برشلونة إسبانيا.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بحفل تخرج الدارسين بكلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تولى اهتمامًا كبيرًا بحفلات تخرج أبنائها الطلاب لما يمثل هذا اليوم من حصاد الجهد الذى بذلوه هؤلاء الدارسين من أجل النجاح.

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج الأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج الأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج الأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج الأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج الأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج الأكاديمية العربية