التلفزيون الأوكرانى يشيد بالإجراءات المصرية ويؤكد: السوق السياحى لمصر آمن

التلفزيون الأوكراني يشيد بالإجراءات المصرية ويؤكد أن السوق السياحي المصري آمن للسائح الأوكراني

أشاد التلفزيون الأوكراني بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر ممثلة في وزارة السياحة و الآثار لحماية السائحين من فيروس كورونا؛ مؤكدًا أن مصر تعد سوق سياحي آمن للسائح الأوكراني.



و أذاع التلفزيون الأوكراني، تقريرًا مصورًا من مدينة شرم الشيخ بمحافظ جنوب سيناء؛ أوضح مدى الاهتمام الكبير بالسائحين داخل المنشآت الفندقية والسياحية؛ فضلًا عن الرقابة الدورية لمتابعة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة السائحين.



و نقل التقرير الأوكراني، تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف أكد خلالها أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والفنادق والمنشآت السياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كافة ربوع البلاد.



و تضمن التقرير المصور للتلفزيون الأوكراني، لقاءات مع الأطباء بمستشفى شرم الشيخ؛ والتأكد من مدى الجاهزية والاستعداد لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للسائحين إذا تطلب الأمر ذلك، وتضمن جولة بمتحف شرم الشيخ؛ الذي يؤكد تنوع المقصد السياحي المصري؛ ويضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية من الحضارة المصرية القديمة.



و كانت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قامت بتنظيم رحلة تعريفية إعلامية لأبرز الإعلاميين والصحفيين الأوكرانيين للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر من جهد للحفاظ على صحة و سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين؛ حيث تم تطعيم العاملين بالقطاع باللقاح المضاد لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المطبقة في كافة المنشآت السياحية والفندقية و المنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وأماكن الجذب السياحي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.