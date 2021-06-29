تونس: 1914 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 1914 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 408 آلاف و931 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا تسجيل 83 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفًا و737 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2955 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن مليوني جرعة من لقاح “جونسون اآند جونسون” المضاد لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى تونس خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن تونس راسلت منذ مدة ضمن المبادرة الإفريقية للحصول على لقاح “جونسون اآند جونسون”، الذي يتضمن جرعة واحدة.

وأضاف مهدي - في تصريح لراديو "موزاييك" التونسي، أنه "تم اكتشاف 18 إصابة بالسلالة الهندية من الفيروس التاجي بالبلاد، 7 منها في القيروان، وإصابتان في سليانة، وإصابة بالمنستير، و8 بتونس الكبرى، كما تم اكتشاف إصابة بالسلالة النيجيرية في نابل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا و روسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران و المكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.