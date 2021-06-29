انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان وكوريا الجنوبية فى الخرطوم

انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وكوريا الجنوبية في الخرطوم

انعقدت اجتماعات لجنة التشاور السياسي الثامنة بين السودان و كوريا الجنوبية، في الخرطوم، حيث ترأس الجانب السوداني فيها السفير محمد شريف وكيل وزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الكوري وزير الدولة بوزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي سيونج هو لي.

وبحث الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية و الارتقاء بها، كما تناول مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية و الاقتصادية والتجارية و التنموية و الفنية والتكنولوجية والعلمية، فضلًا عن التعاون في المجالين الدولي و الإقليمي و تبادل الدعم.

واستعرض الجانبان التطورات الداخلية في البلدين، حيث استعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية التطورات الإيجابية التي شهدها السودان منذ ثورة ديسمبر و نجاح السودان في فك العزلة و الانفتاح على المجتمع الدولي، و ما اتخذته الحكومة الانتقالية من إجراءات و ما سنته من قوانين عززت من الحريات والسلام وتحرير الاقتصاد بما في ذلك قانون الاستثمار، ما من شأنه جعل السودان بيئة جاذبة للاستثمار.

من جانبه، عبر الوزير الكوري عن إعجابه بالثورة السودانية و ما اتخذته الحكومة من إجراءات تجعله يشجع الشركات الكورية على الإقبال على السودان و الاستثمار فيه.

وردًا على دعوة وكيل وزارة الخارجية السودانية الجانب الكوري للاستثمار في مجالات البنية التحتية، قال المسؤول الكوري، إن ذلك الأمر ممكن، ولكنه يتطلب تمويلًا حكوميًا عن طريق ضمانات يوفرها بنك الاستيراد والتصدير الكوري، و هو ما سيصبح ميسورًا حال إعلان صندوق النقد الدولي بأن السودان أصبح مؤهلًا للإعفاء أو التخفيف من الديون و أنه أهل لتلقي قروض.

ووعد الوزير الكوري أيضًا بأن بلاده ستقف مع السودان في مساعيه مع المؤسسات المالية و التنموية الدولية و في جهوده للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.