تارا عماد تنضم لـ«الجواهرجى»

انضمت الفنانة تارا عماد بشكل رسمي لأبطال فيلم "الجواهرجي" لنجم الكوميديا محمد هنيدي، حيث تم ترشيحها للعمل خلال الفترة الماضية وتعاقد بشكل رسمي.



فيما بدأ الفنان محمد هنيدي والنجمة منى زكي تصوير فيلمهما الجديد "الجواهرجي" وهو اسم مؤقت للعمل في سرية تامة في أحد الأماكن بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان آسر ياسين قد اعتذر مؤخرا عن المشاركة في الفيلم ليحل محله الفنان أحمد السعدني ويسعى المخرج إسلام خيري للانتهاء من العمل في أسرع وقت ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج لتحديد موعد نهائي لعرضه.

دور محمد هنيدي في الجواهرجي

ويلعب محمد هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى زكي دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

ويعتبر هذا العمل هو اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية.

أبطال فيلم الجواهرجي

فيلم "الجواهرجي" من بطولة الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد و ريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وإنتاج وليد صبري و و تاليف عمر طاهر وإخراج اسلام خيري.

آخر أعمال تارا عماد

يذكر أن تارا عماد شاركت في موسم رمضان الماضي في عملين وهم :

مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم ومن بطولة محمد فراج و لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي .



كما شاركت في مسلسل"موسى" أمام النجم محمد رمضان و سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، هبة عبد الغني، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.