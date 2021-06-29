وزير الأوقاف: تسليم المراسلين الأجانب إصدارات مترجمة لنشر الفكر الوسطى

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تقوم من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بتسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة ضمن مشروع هدفه تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطي الإسلامي.



وقال وزير الأوقاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يتم تسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة والتي تتضمن (سيديهات + فلاشات + مطبوعات ورقية) بلغات مختلفة منها: "الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الروسية - اليابانية - الإسبانية - الألمانية".



وأضاف أن الوزارة قامت بتسليم إصداراتها إلى المراسلين الأجانب بعد نجاح التجربة الأولى وزيادة طلبات المراسلين الأجانب لهذه المطبوعات، لافتًا إلى أنه تم توزيع وإرسال تلك الإصدارات المترجمة إلى السفارات الأجنبية داخل مصر والمكاتب الإعلامية التابعة للهيئة في الخارج.

ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فيها: "تحية عظيمة للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفه إنقاذًا لمصر وشعبها العظيم من يد جماعة الإخوان الإرهابية المتاجرة بالدِّين والطريق المظلم التي أرادت جر الشعب المصري إليه".



ووجه - وزير الأوقاف في تصريحاته اليوم - التحية للقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية و الشعب المصري العظيم الذي التف خلف قائده الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا "نفخر بما تحقق على يد هذا القائد الحكيم من إنجازات متعددة في مختلف المجالات".



وأوضح وزير الأوقاف: "أننا يجب أن نكون أكثر صلابة من أي وقت مضى في مواجهة الإرهاب و التحديات وفلول وأذناب الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جهة و في مواصلة مسيرة البناء و التعمير من جهة أخرى".