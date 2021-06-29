إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية للعناية بالصحة الإنجابية فى المنوفية

إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية علي مبادرات العناية بالصحة الإنجابية بالمنوفية

شهد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لمشروع تشغيل الفتيات بمبادرات العناية بالصحة الإنجابية الممول من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمنحة من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بطبلوها، للحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

الفعاليات تمت بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور الدكتورة أمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة، وإلهام عبدالرحمن موسى مشرفة الرائدات الريفيات بالمديرية، حيث تم تدريب (٣٩) مرشدة صحية، و(٤) مشرفات صحيات، للقيام بعمل مسح قبلي للمربعات السكانية بوحدات بابل، زنارة، كفر العرب بمركز تلا، حيث يتم نشر الوعي الصحي والتوعية المجتمعية بين المواطنين بالمحافظة من خلال المرشدات الصحية في فترة العمل المقررة لهن من قبل المشروع.

وأوضح وكيل الوزارة أن المشروع يشمل القيام بعدد من الزيارات المنزلية للمساهمة في رفع الوعي الصحي في مجال صحة الأم والطفل بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للأم والطفل خاصة الأطفال حديثى الولادة، بالإضافة لتنظيم الندوات التثقيفية المختلفة، مشيراً إلى أهمية دور المجتمع المدني فى المشاركة بتلك المشروعات التى تهتم بالمرأة المصرية، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الخاصة بالصحة الإنجابية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تشغيل وتوفير فرص عمل للفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية للمرأة المصرية مما يعود بالإيجاب على الفتيات العاملات بالمشروع، كذلك المساهمة في الإرتقاء بصحة الأم والطفل، مقدماً الشكر لجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل لخدمة المواطنين بمحافظة المنوفية.

كان ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.