القبض على شخصين تخصصا فى تزوير رخص القيادة والمحررات الرسمية

تمكنت مباحث مرور الغربية من القبض علي شخصين تخصصا في تزوير رخص القيادة وتسيير السيارات والمحررات الرسمية وبيعها للراغبين في ذلك.



كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية من العميد محمود الجيار رئيس مباحث مرور الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية المستخدمة في إجراءات تراخيص المركبات واستخراج رخص قيادة وتسيير مصطنعة عن طريق التزوير في مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص.

وبالعرض على العميد محمود الجيار رئيس مباحث مرور الغربية، أمر المقدم أحمد الشربيني بالقبض عليه، بعد استئذان النيابة العامة وتم ضبط المذكورين الأول "ن ر ج" وشهرته "القنصل" وكذلك المتهم “".أ" وبحوزتهما شهادات الدراسية المنسوب صدورها إلى كليات القمة وتصاريح السفر ووثائق قيد عائلي.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7187 لسنه 2021 جنح ثان المحلة وبالعرض على النيابه العامة قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

