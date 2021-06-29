فى مقدمتها أستراليا.. 152% زيادة فى الصادرات المصرية لدول أوقيانوسيا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول أوقيانوسيا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 101.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 40.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 61 مليون دولار بنسبة 152% خلال عام.



وأوضح جهاز الإحصاء، أن أستراليا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول أوقيانوسيا الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية والتى بلغت 98.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 38.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 60 مليون دولار خلال عام، يليها دول نيوزلندا بصادرات بلغت 2.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.041 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.



وفى المقابل، أظهر تقرير الإحصاء، أن واردات مصر من دول أوقيانوسيابلغت 255.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 188.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 66.7 مليون دولار خلال عام، وجاءت أستراليا فى المرتبة الأولى بواردات قدرها 207.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 126.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 80.8 مليون دولار، ونيوزلندا بقيمة 46.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 61.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 14.8 مليون دولار خلال عام.

ودول أوقيانوسيا هي التي تتمركز في منطقة جزر المحيط الهادئ الاستوائية، وتكون منطقة معزولة بالكامل بين آسيا والأمريكتين

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده بنسبة 40.5 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.7 ٪).

