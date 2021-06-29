الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 3 منشآت وتحرير محاضر ومخالفات متنوعة فى حملة بوسط الإسكندرية

حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط

ترأس اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، مساء الإثنين، حملة مكبرة بحي وسط، بمشاركة الدكتورة رباب محمود، سكرتير عام الحي، وذلك  للتفتيش على  الصيدليات والمطاعم الكافيهات والمقاهي والمحلات بطريقي الكورنيش والمطار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة؛ للتأكد من سلامة الأدوية، ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وذلك بمشاركة مدير إدارة اشغال الطريق، ومعاون رئيس حي وسط  للخدمات،و رئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، ووكيل إدارة المتابعة، ومديريات «الشئون الصحية، التموين، الطب البيطري، القوي العاملة، جهاز حماية المستهلك، شركة نهضة مصر، الإدارة العامة للرصد البيئي».

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدة  المخالفات، حيث تم إغلاق ٣ منشات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم وجود تراخيص، وتحرير محضر  إعدام لحوالي ٣ كيلو ونصف أغذية و ١٠ لتر حساء أنواع، لتغيرهم في الخواص، بالإضافة  إلى ٦جنح صحية «٣ عدم توافر اشتراطات صحية، و ٣ محاضر عدم حمل شهادة صحية»، وسحب ٤ عينة أغذية للتحليل.

كما تم تحرير محضر من الطب البيطري لمطعم؛ بسبب ضبط حوالي ٤ كجم بانية دجاج مجهول المصدر، وتحرير٢ محضر لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق وضد إخطار الكهرباء، ومحضر من إدارة الرصد البيئي للمحافظة لعدم توفير حاويات، و توجيه إنذار لمنشأة لمخالفة قوانين العمل.

كما تم ضبط  ١٠ حالات إشغال متنوع،  وتحرير محاضر الإشغالات اللازمة بمعرفة إدارة إشغال الطريق بحي وسط، وتحرير ٢ محضر عدم حمل شهادة صحية بمعرفة تموين وسط.

وتم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط
حملة مكبرة بحي وسط
محافظ الإسكندرية حملة السكرتير العام مخالفات متنوعة الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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