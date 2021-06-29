جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من فيينا اشتبه مصطفى بحر مأمور اللجنة الجمركية في راكب إيطالي من أصل مصري قادم من النمسا أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط وزجاجات أدوية ذات كثافة.

وبالعرض على رضا أبوالعزم مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد مصطفى مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم حسن مدير الحركة، لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 43 شريط بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 430 قرصًا من عقار كونترامال المخدر و 8 زجاجة كونترامال المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 92 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.