تفاصيل مصرع مجرم خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن فى قنا

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه بقنا وضبط عنصرين آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الذخائر والمواد المخدرة، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرهم الإجرامي.

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، باختباء 3 أفراد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (لهم معلومات جنائية) بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه فـى 17 قضية من بينها "سرقة بالإكراه" ومحكوم عليه بالحبس 6 سنوات فـى قضيتين ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "قتل"، وعثر بجواره على (بندقية آلية، عدد من الطلقات، طبنجة).

كما تم ضبط العنصرين الآخرين (لهما معلومات جنائية - مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين "إطلاق أعيرة نارية" وبحوزتهما 2 بندقية آلية ودد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية "مُقلدة"، كما تم ضبط سيارتين ملاكى خاصة بالعناصر الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.