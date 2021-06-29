الثلاثاء 29 يونيو 2021
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الثقافة

محمد عصمت: أخوض ماراثون معرض الكتاب بروايتين.. ولا منافسة بين كتاب الرعب

محمد عصمت
محمد عصمت

قال الكاتب محمد عصمت، إنه سعيد بقرار الدولة بخصوص إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة رواد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يشارك فيه برواية "وهاب الشروق" عن دار نون للنشر ورواية "فضائي" عن دار كيان للنشر وهى مترجمة عن الرواية الشهيرة بنفس الاسم.

وعن تعدد إصدارات كتب الرعب بمعرض الكتاب قال عصمت، إنه على عكس ما يتوقع البعض، سعيد جدا بكل تلك الإصدارات لأن كل ذلك يصب بالنهاية لمصلحة القارئ الذي يجد نفسه بين أنواع متعددة من الوان وفنون الرعب سواء الرعب المحلي أو المترجم، كما أنها تزود من تحدي الابداع لدى الكتاب، وأن العلاقة بين كتاب الرعب هي صحيح علاقة منافسة ولكنها منافسة شريفة وصحية، لدرجة أنه يرشح كتب زملاءه للقراء مثل رواية "دير النعمان" لحسين السيد.

الكاتب باسم الخشن وهو كاتب رعب منافس لدية رواية بمعرض الكتاب قد ساعده بشكل كبير لخروج روايته "وهاب الشرق" للنور بهذا الشكل من خلال وضع تصورات وخطوط اضافت للرواية وجعلت حبكتها أقوى، وهكذا هي الروح التنافسية وليست حرب كما يتخيلها البعض.

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

محمد عصمت معرض القاهرة للكتاب وهاب الشروق فضائي

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