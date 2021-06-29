أسقف بنى سويف يتابع تجهيزات مقر المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية لجنوب الصعيد

تابع نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي للوجه القبلي (الصعيد)، الحالة التنفيذية لمقر المركز الإكليريكي لإيبارشيات جنوب الصعيد في مدينة أسيوط.

استقبل نيافته ورافقه في التفقد نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الذي يستضيف مقر المجلس لجنوب الصعيد، بينما يوجد المقر المخصص لإيبارشيات شمال الصعيد في مدينة بني سويف.

واجتمع صاحبا النيافة بعدد من الآباء الكهنة أعضاء المجلس من إيبارشيتي بني سويف وأسيوط، واستعرض نيافة الأنبا غبريال خلال الاجتماع نظام وآليات العمل بالمجلس فيما يتعلق بملفات الأحوال الشخصية وكيفية التعامل مع المشكلات الخاصة بها، مؤكدًا على أهمية سرعة حل الملفات العالقة لتخفيف العبء عن أبناء الكنيسة.

وتبدأ المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية للأقباط مهام عملها بتشكيلها الجديد في يوليو المقبل عقب قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بإعادة تشكيلها الجديد في أبريل الماضي.

ووفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، فإن المجلس الإكليريكي يستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024، ويتكون المجلس الإكليريكي الجديد من الأنبا غبريال أسقف بني سويف، لقطاع للصعيد، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، للإسكندرية وبحري، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا.

وتنعقد المجالس الإكليريكية الإقليمية شهريًا لبحث أزمات الأحوال الشخصية للأقباط، والطلاق، بالإضافة إلى إعطاء تصاريح للزواج الثاني حسب قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر انه أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قرارا لإعادة بتشكيل مجلس الإكليريكي عقب انتهاء مدته .

وعقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في أبريل الماضي اجتماعًا للمجالس الإقليمية الثلاثة في مصر للأحوال الشخصية وهي القاهرة وإفريقيا، برئاسة الأنبا ماركوس، مطران دمياط ؛ وقطاع الإسكندرية وبحري برئاسة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة ، والصعيد برئاسة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن، إضافة إلى أعضاء المجلس الإكليريكي من الآباء الكهنة والمحامون والسيدات الطبيبات.

كما شارك في الاجتماع آنذاك 3 من الأساقفة الذين سيتولون مسئولية هذه المجالس في الدورة الثالثة التي تبدأ فى يوليو 2021، وتستمر لمدة 3 سنوات وهم الأنبا غبريال أسقف بني سويف لقطاع الصعيد، والأنبا كاراس، الأسقف العام بالمحلة لقطاع الإسكندرية وبحري، و الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية لقطاع القاهرة وإفريقيا، و واستعرض الحاضرون أعمال هذه المجالس وأهم التحديات والمشكلات وقدموا الخبرات العملية حيث درسوا خلال السنوات الماضية نحو 5 آلاف ملف في الأحوال الشخصية.

ويجتمع المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية مرة في العام على الأقل، ويختص بدراسة وتقييم أعمال المجالس على مستوى الأقاليم والإبارشيات، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذا المجلس، وتعمل هذه المجالس على تطبيق لائحة 2016، التي أصدرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن الأحوال الشخصية والذي تتوسع في أسباب الطلاق والزواج الثانيبما لا يخالف تشريعات الكتاب المقدس.