الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الغموض يحيط برواية هيثم دبور الجديدة «حظر نشر»

حظر نشر
حظر نشر

أعلن الكاتب والروائي هيثم دبور عن إصدار روايته الجديدة "حظر نشر" والتي تصدر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

وتفاجأ الجمهور برواية دبور التي اكتفى بالإعلان عن صورة غلافها فقط دون توضيح أي تفاصيل أخرى حول أحداث الرواية أو أجوائها أو نوعها، مما جعل الكثير يطلقون العديد من التخمينات حول هوية الرواية، خاصة أن دبور متنوع الأفكار بين الكتابات الاجتماعية والساخرة والتشويقية.

يذكر أن آخر أعمال هيثم دبور كانت رواية "صليب موسى" التي أصدرها بمعرض القاهرة للكتاب 2020 واحتلت قوائم الأكثر مبيعًا بالمكتبات وموقع أمازون.

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

هيثم دبور حظر نشر معرض القاهرة دار الشروق دبور

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