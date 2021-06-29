الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الديناصور».. خطة عمرو حسين لعودة الرومانسية بمعرض الكتاب

عمرو حسين
عمرو حسين

أعلن الروائي عمرو حسين عن إصدار روايته الجديدة "الديناصور.. رسالة حب من زمن آخر" عن دار دون للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينعقد بعد أيام.

وتدور أحداث الرواية في أجواء رومانسية في أحياء منطقة المعادي حول مجموعة من الأشخاص التي تربطهم العديد من الخيوط وتفتح علاقاتهم عودة للحنين والذكريات والأسرار القديمة، وتحاول الرواية الإجابة عن السؤال "هل أنتهى الحب أم أن هناك فرصة أخرى؟".

الجدير بالذكر أن عمرو حسين هو كاتب ومهندس اتصالات مقيم في دبي، و"الديناصور" هي ثالث رواية له روايات "الرهان – تاهيتي ".

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

الديناصور
الديناصور
عمرو حسين الديناصور رسالة حب من زمن آخر دار دون معرض القاهرة للكتاب

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وائل لطفي

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