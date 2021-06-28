الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«شرق جهنم».. أحدث إصدارات الروائي باسم الخشن

شرق جهنم
شرق جهنم

أعلن الروائي باسم الخشن عن اصدار روايته الجديدة "شرق جهنم" التي تصدر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة عن دار نون للنشر والتوزيع.

وتنتمي الرواية لأعمال الرعب والتشويق، وقد كتب على غلافها الخارجي.

"جدته عُرفت بأعمال الشعوذة، وتبرأ منه والداه دون ذنب اقترفه، ولعنة متوارثة تجري في دمائه. 

وحده خالد يرى النهر الدنس الذي يمثل أثر شياطين الجن في أقدار البشر ووحده يقف أمام السحر الأسود الذي يجلبهم حسنًا هو ليس وحده تماما "

يذكر أن باسم الخشن قدر صدر له روايات " ظل بابليون – مانيكان – زراد " وكلها تنتمي لأعمال الفانتازيا والتشويق.

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

باسم الخشن معرض القاهرة للكتاب دار نون شرق جهنم

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