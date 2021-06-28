«شرق جهنم».. أحدث إصدارات الروائي باسم الخشن

أعلن الروائي باسم الخشن عن اصدار روايته الجديدة "شرق جهنم" التي تصدر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة عن دار نون للنشر والتوزيع.

وتنتمي الرواية لأعمال الرعب والتشويق، وقد كتب على غلافها الخارجي.

"جدته عُرفت بأعمال الشعوذة، وتبرأ منه والداه دون ذنب اقترفه، ولعنة متوارثة تجري في دمائه.

وحده خالد يرى النهر الدنس الذي يمثل أثر شياطين الجن في أقدار البشر ووحده يقف أمام السحر الأسود الذي يجلبهم حسنًا هو ليس وحده تماما "

يذكر أن باسم الخشن قدر صدر له روايات " ظل بابليون – مانيكان – زراد " وكلها تنتمي لأعمال الفانتازيا والتشويق.

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