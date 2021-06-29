بعد تخلى أبنائه عنه.. إنقاذ مشرد ونقله لأحد دور الرعاية

أعلنت مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان”، عن أنه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد من فريق أطفال بلا مأوى بوجود حالة مسن مشرد يفترش الأرض بأحد الشوارع بالدقي في حالة يرثى لها.



وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أنه تمت الاستجابة للبلاغ وتم نقله للمؤسسة لتلقي الرعاية وفور وصوله وبالكشف المبدئي تبين أنه يعاني من ضغط وآثار جروح بالجسد.. وغير قادر على الحركة، وعلى حسب روايته أن اولاده تخلوا عنه ولا يجد من يرعاه فلجأ للشارع.

وأشارت إلى أنه جاري التعامل من الأخصائيين والفريق الطبي بالمؤسسة لإعادة تأهيله نفسيًا واجتماعيًا ومتابعة حالته الصحية.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يوجد 21 مؤسسة في 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد 10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة في عدد من المحافظات التي تضم عدد كبير من الكبار بلا مأوى.

وبناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، تم دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة في الزقازيق ويتم العمل بها حاليا في مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها في كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.

ويعمل البرنامج في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد".

ومنذ بدايته يعمل البرنامج مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون فى الشارع، او المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.