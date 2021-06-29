الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» تكشف ملامح خطة تنمية القنطرة غرب خلال العام

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة نفذت عدة مشروعات تنموية بمنطقة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية تشمل توجيه 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحى تابع قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب، ورصف طرق مركز ومدينة القنطرة غرب بتكلفة 15 مليون جنيه، وتوصيل مرافق مياه للشرب والصرف الصحى لمشروع الإسكان القومى بالسواركة – قنطرة غرب بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوسعات صرف صحى محطة معالجة القنطرة غرب بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتحسين البيئة بمركز ومدينة القنطرة غرب بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة الإسماعيلية يبلغ 221.8 ألف مبنى، منها 36.7% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و88.9% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياه، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى 6 محطات بقدرة فعلية 234 مليون م3/ يوم و52 محطة مياه نقية تنتج 139.1 مليون م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية يصل إلى 222  مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة للمحافظة بخطة عام 20-2021 تبلغ 7,2 مليار جنيه، تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 20-2021، تم توجيه استثمارات بقيمة  4,7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 66%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 903,3 مليون جنيه بنسبة 12,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 351 مليون جنيه بنسبة 4,9%، إلى جانب توجيه  329,7 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 4,7%، علاوة على توجيه 271 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، بالإضافة إلى توجيه 469 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 6,5%.

التخطيط مشروعات القنطرة غرب الإسماعيلية الخطة الاستثمارية

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