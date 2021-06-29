ندوة لشركات السياحة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أن مصلحة الضرائب بصدد الإعداد لعقد ندوة تعريفية للشركات السياحية حول كل ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية في إطار الإجراءات والخطوات المرحلية التي تتخذها وزراة المالية ممثلة في (مصلحة الضرائب المصرية) لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وفقًا للمادتين (35 ،37) من قانون الإجراءات الضريبة الموحد.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع شركات السياحة إلى انه تقرر بالتنسيق بينه وبين مصلحة الضرائب لكي تخرج هذة الندوة بالشكل الذي يجيب على كافة الإستفسارات والتساؤلات لأصحاب شركات السياحة فسيتم إرسال أى استفسارات أو تساؤلات حول الفاتورة الألكترونية الى الغرفة من خلال موقع الغرفة الإلكتروني وسيتم تجميع كافة الاستفسارات والتساؤلات إلى مسؤلي مصلحة الضرائب، وسيتم إرسال رابط لإجراء الندوة الإلكترونية للحفاظ على صحة الجميع في ظل إجراءت التباعد الاجتماعي والرد على كافة التساؤلات.

والفاتورة الإلكترونية تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول من المعاملات الورقية إلى نظام الرقمنة، فى كافة الممؤسسات لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة كما أن إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أحد المشروعات القومية للدولة، التي تقضى على السلبيات فى النظام الضريبى القديم وتوفر إنضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من المميزات، مثل أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وأيضًا عدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب، وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات الفحص الدوري والذي سيتم مستقبلا عن بعد، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها، وكذلك أن الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، وستساعد على القضاء على الشركات الوهمية، وأيضا ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية .