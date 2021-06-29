مذكرة تفاهم بين مصر وجزر القمر لدعم قطاع الصحة

وقعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الإثنين، مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون الدولي لجزر القمر، بجانب الاتفاق على إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجال الصحة بين مصر وجزر القمر.

واستقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفدًا من جمهورية الاتحاد القمري يضم السفيرة "فاطومية بازي" المدير العام لوكالة للتعاون الدولي لجزر القمر، والسفير القمري بالقاهرة "عطاء أفندي"، لمناقشة أوجه التعاون بين الوكالتين في إطار جهود دعم احتياجات دولة جزر القمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي.

وشهد اللقاء استعراض الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجانبين، فضلًا عن تبادل الآراء حول مقترحات البرامج والمشروعات التي يمكن تنفيذها في جزر القمر، عبر بناء القدرات وإيفاد الخبراء، مع الاتفاق على إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجال الصحة، كما شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالتين.

وتأتى زيارة الوفد القمري تلبية لدعوة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، وفي ضوء الرغبة المشتركة لدفع التعاون التنموي، فضلًا عن سعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتوسع في إقامة علاقات شراكة مع عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك بحسب وزراة الخارجية.

تعاون كبير بين مصر وجزر القمر

وكان السفير "محمد جابر أبو الوفا"، سفير مصر لدى جمهورية القمر المتحدة عقد أبريل الماضي سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين القمريين، حيث التقى بكل من "ظهير ذو الكمال" وزير الخارجية والتعاون الدولي، و"محمد داود" وزير الداخلية، والسفيرة "فاطمة علي بازي" المدير العام للهيئة الوطنية القُمرية للتعاون الدولي، و"نجاة سويديكى" المدير العام للهيئة الوطنية للترويج للاستثمار.

وصرح "أبو الوفا"، بأنه تم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القمرية في كافة المجالات، وأوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه جمهورية مصر العربية لجزر القمر، وبما يخدم جهود البلدين الشقيقين الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من الروابط الإقتصادية والتجارية بينهما.

وأضاف السفير أن كافة المسئولين القمريين الذين التقى بهم قد أعربوا عن الشكر والتقدير للدعم والمساعدات التى تقدمها مصر لبلادهم في مختلف المجالات، لاسيما فى مجال بناء قدرات الكوادر القمرية.