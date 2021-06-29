«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من الدعم النقدى فى الشرقية والغربية

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي الدعم النقدي من (تكافل) بلغ فى محافظة الشرقية 78,966 فيما بلغ عدد المستفيدين فى محافظة الغربية 57,215 أسرة، وفيما يخص كرامة بلغ عدد المستفيدين 76,863، وبلغ عدد المستفيدين فى محافظة الغربية 58,436 أسرة منذ بدء البرنامج في مارس 2015 حتى مارس 2021.



وصرحت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج بأن الوزارة تدرس حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول علي الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتها وسلامتها ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.



وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم قامت الوزارة فيما بعد بتنفيذ برنامج "سكن كريم" لتحسين خصائص المنازل، مشيرة إلى أن الوزارة في الوقت الحالي تبذل قصارى الجهود في تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج الألف يوم الأولى لمستفيدات "تكافل" الحوامل والمُرضعات، ومن خلال إلحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات، ومن خلال زيادة تخرج الأسر من الحصول على الدعم إلى الحصول على فرص عمل.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عملية التنقية ببرنامج تكافل وكرامة تتم بشكل سريع وجاد، حيث يتم مراجعة البرنامج وتطبيق الميكنة الالكترونية وتدريب الموظفين، وتلقي شكاوي الشارع حول أحقية الأفراد من عدمها، من خلال المسؤولية المجتمعية التى أصبحت من أهم العناصر فى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.