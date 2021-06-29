الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إياد نصار ينتهى من بروفات مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى»

إياد نصار- يحيى الفخراني
إياد نصار- يحيى الفخراني

انتهى الفنان إياد نصار من بروفات مسرحيه الجديدة "ياما في الجراب يا حاوي" والتي يشارك في بطولتها للمرة الأولى أمام النجم يحيى الفخراني، وينتظر إياد نصار تحديد موعد البروفة الجنرال للمسرحية التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل. 

 

وكان إياد نصار قد تعاقد مؤخرا للمشاركة في بطولة المسرحية الجديدة للنجم الكبير يحيى الفخراني والمستوحاة من أحد النصوص الخاصة بالشاعر بيرم التونسي. 

 

 وعلمت "الدستور"، أن "الفخراني" و الهواري اتفقا سويا على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وذلك لتكون مفاجأة للموسم الجديد من كايرو شو. 

 

وشارك إياد نصار بدور الشهيد محمد مبروك في مسلسل  “الاختيار 2”  والذي يذاع حاليا  عبر شبكة قنوات ON وسبق أن أذيع ضمن السباق الرمضاني. 

 

"لاختيار 2" من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وأحمد حلاوة ورياض الخولى وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى. 

 

بينما شارك الفنان الكبير يحيى الفخراني بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي.

 

ويعود يحيى الفخراني بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلي" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" في القاهرة، والسفر لعرضها في السعودية بموسم الرياض الترفيهي، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

إياد نصار يحيي الفخرانى مسرحية ياما في الجراب يا حاوي الاختيار 2 مسلسل نجيب زاهي زركش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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