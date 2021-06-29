أخ يقتل شقيقه ويحرقه بالنار فى الفيوم

شهدت مدينة الفيوم، جريمة قتل بشعة تقشعر لها الأبدان، حيث اتُهم شخص بالاشتراك مع ابن شقيقه، في قتل شقيقه الأكبر دون رحمة أو هوادة، بعد خلافات عائلية نشبت بينهما.



كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغاً من شرطة النجدة يفيد وجود حريق بناحية السلخانة قبل مدخل السلخانة بحوالي ٣٠٠ متر اتجاه ميدان النخيل، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق داخل منزل مكون من طابقين ملك المواطن "بكري ع س_ ٦٠ سنة" مقيم السلخانة الدور الأول قاره مواشي، والدور التاني عبارة عن شقه، عُثر بداخلها على جثة منتفخة لشخص يًدعى" حماده ب ع س-٣٧ سنه" ويعمل خراط ومقيم السلخانه وتم التحفظ على مسرح الجريمة وتم اخطار النيابة للانتقال والمعاينة.

وأكد شهود عيان، أنه نشبت مشاجرة بين الاخ وشقيقه الأكبر بسبب خلافات عائلية فيما بينهم حيث أنهم يقطنان معاً في منزل واحد، بسبب عدم رغبه شقيقه المجني عليه في زواج أخيه من طليقته، فقرر شقيق المجني عليه بمساعدة ابن شقيقهم الآخر، بالانتقام من أخيه فذهبا إليه، وقاما بضربه على رأسه بمطرقه خشبية ثم خدروه، وقاموا بإحراقه داخل المنزل.



وحرر ضباط مباحث قسم شرطة ثان ِالفيوم محضر رسمي، ويحمل رقم ٢٤٢٤ اداري قسم تانِ الفيوم لسنة٢٠٢١م، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.