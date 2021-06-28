الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 33% زيادة فى التبادل التجارى مع السودان خلال عام

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان إلى حدود 254.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 مقابل 191.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 63.4 مليون دولار بنسبة 33.1% خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر لدول السودان سجلت ارتفاعًا إلى حدود 201.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 125.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 75.3 مليون دولار خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من السودان انكمشت إلى حدود 53.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 65.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 12 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2 ٪.
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  54.2 ٪ ،ملابس جاهزة   بنسبة  49.3  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  18.4٪ ، بطاطس بنسبة  1.1 ٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده  بنسبة  40.5 ٪ ، منتجات البان  بنسبة  1.7 ٪).

الاحصاء تبادل تجاري مصر السودان واردات صادرات

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وائل لطفي

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