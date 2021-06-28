الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرئاسي الليبي» يدعو «الدبيبة» لاجتماع عاجل لتسمية وزير الدفاع الأحد

محمد المنفي رئيس
محمد المنفي رئيس الرئاسي الليبي

طالب المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، الاثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بحضور اجتماع بمكتب القائد الأعلى للجيش الليبي الأحد المقبل للتشاور في مسألة تسمية منصب وزير الدفاع والذي يشغله الدبيبة منذ تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من قبل البرلمان.

 

وشدد المجلس الرئاسي في خطاب رسمي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على حضور اجتماع 4 يوليو المقبل، مؤكدا  أنه في حال عدم حضوره سيسمي الوزير ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

خطاب المجلس الرئاسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

وكان مجلس النواب رفع جلسته اليوم التي بحثت الميزانية الموحدة وملف المناصب السيادية وتم تأجيل التصويت على بند الدفاع بسبب طلب اللجنة العسكرية المشتركة ضرورة تسمية وزيرا للدفاع وعدم ترك المنصب شاغرا.

 

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وشدد يان كوبيتش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، في وقت سابق اليوم على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

 

وقال كوبيتش خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تستمر حتى الأول من يوليو في جنيف  إن قراري مجلس الأمن 2570 و2571 واضحين بأن كل من يعرقل أو يقوض استكمل عملية الانتقال السياسي في ليبيا بما في ذلك الانتخابات المنصوص عليها بخارطة الطريق التي أقرها الملتقى سيخضع للمحاسبة.

 

وأضاف أن البعض عمل منذ مايو الماضي إعداد مقترحات توفيقية يمكن أن تعالج المسائل العالقة، وتوزيع مقترح مفصل قدمته مجموعة من 7 من أعضاء الملتقى، كما أعد آخرون مقترحاتهم، لافتًا إلى أن اللجنة الاستشارية نظرت في الأسبوع الماضي كيفية الاستفادة من المقترحات التوفيقية المقدمة بغرض الخروج بتوصيات للجلسة العامة للملتقى وبحل توافقي لتسوية المسائل العالقة.

 

وتابع توصلت اللجنة إلى توافق الآراء بشأن صيغة ممكنة يمكن أن تكون بمثابة أساس لمداولات الملتقى وللاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر القادم.

 

وطالب  يان كوبيتش، أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتجاوز الخلافات للوصول إلى أكبر توافق والعمل لكسر النقاط الخلافية عبر حل وسط، قائلًا إن مغادرة سويسرا في نهاية هذا الأسبوع دون اتخاذ قرار ليس خيارًا مطروحًا.

المجلس الرئاسى الليبى ليبيا عبد الحميد الدبيبة محمد المنفى حكومة الوحدة الوطنية

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وائل لطفي

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