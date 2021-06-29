رفع 130 طن قمامة من شوارع مركز ببا جنوب بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.



وفي هذا السياق، ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة هانى الجويلي، متضمنا الإشارة إلى متابعة رفع القمامة والمخلفات من مناطق متفرقة بشوارع وأحياء وساحات المدينة، فضلًا عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي جزيرة ببا وسدس وطنسا بني مالو وصفط راشين وقمبش، وتمهيد الطرق الترابية بين القرى التابعة، والتي على إثرها تم رفع 130 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينة، علاوة على تحرير محاضر إشغال طريق.

في حين تمت متابعة بدء إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية هلية وأعمال شد أخشاب وحدادة قواعد المجمع الخدمي بقرية سدس، فضلا عن إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية بني مؤمنة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما تمت صيانة وتركيب 28 كشاف إنارة بقرية قمبش وإصلاح صيانة 2 بيارة تخفيض منسوب المياه الجوفية بقرية منيل موسى وطوة.

وفى سياق منفصل، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "أمس" إزالة 3 حالات تعد بالردم على مساحة 1400 متر بنطاق مركز ومدينة الفشن، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 609 حالات تعد على مساحة إجمالية 224 ألفًا و461 مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.