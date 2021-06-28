«رجل المستحيل وأنا».. طبعة جديدة من كتاب نبيل فاروق مع دار دون

صدر حديثًا عن دار دون للنشر والتوزيع كتاب "رجل المستحيل وأنا" للكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق في طبعة جديدة، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وجاء في تصدير الكتاب: على مدار سنواتٍ طويلة، ارتبط جيلٌ كامل من قراء العالم العربي بشخصية "أدهم صبري" رجل المستحيل، هذا الكتاب سوف يكشف لنا التاريخ السري لرجل المستحيل، وسوف يجيب على سؤال "من أين نشأت أشهر شخصية جاسوسية في الأدب العربي؟، وسنعرف الشخصية الحقيقية التي ألهمت د. نبيل فاروق بأدهم صبري، سيحكي لنا كواليس أول لقاء مع رجل المستحيل الحقيقي في منزله؟، وما الصعوبات التي واجهت رجل المستحيل للخروج إلى النور؟ وكيف تغلّب الدكتور نبيل فاروق عليها؟ بل كيف نشر أولى رواياته في عالم الأدب؟، هُنا ذكريات نادرة وحكايات ثريّة تُنشر لأوّل مرّة، يحكي لنا الدكتور نبيل فاروق عن الكواليس الحقيقية لذلك العالم الرائع الخلاب.. العالم الحقيقي لرجل المستحيل.

أما عن رجل المستحيل فهي سلسلة قصص بوليسية مصرية من تأليف الدكتور نبيل فاروق تتكون من 160 عددًا، وصدر أول أعدادها بعنوان "الاختفاء الغامض" سنة 1984م، ولاقت نجاحًا متواصلًا في العالم العربي حتى العدد الأخير الذي أنهى السلسلة عام 2009.

أضاف المؤلف للسلسلة 14 عددًا خاصًا لتناول النواحي الجانبية في القصة كبدايات بطل السلسلة أدهم صبري، وهي ضمن إنتاجات "المؤسسة العربية الحديثة" في عدة سلاسل قصصية للشباب والناشئة بحجم الجيب "روايات مصرية للجيب".

تروي القصص مغامرات ضابط مخابرات مصري يدعي أدهم صبري يلقب برجل المستحيل، يجيد أدهم صبري كل فنون القتال، ويستخدم جميع أنواع الأسلحة والمراكب والغواصات والطائرات، ويجيد التحدث بعدد من اللغات وبلهجات مختلفة، ويمتلك عددًا آخر من المهارات كالقدرة الفائقة على تقليد نبرات الأشخاص الذين يقابلهم، والتنكر وتقمص شخصية من أمامه، كما تلقى وسامته إعجاب الكثير من الشخصيات. يواجه أدهم صبري مؤامرات الاستخبارات الأجنبية والأخطار التي تهدد بلده مصر، في مغامرات تطوف أرجاء الأرض، مصحوبًا بفريق عمله وأبرز أعضائه قدري ومنى توفيق.