الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 44% زيادة فى الإنتاج الزراعى خلال 5 سنوات

الإنتاج الزراعى
الإنتاج الزراعى

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة إنتاج الصوب الزراعية فى مصر يبلغ 1.010 مليار جنيه، وفى المقابل يبلغ إجمالى قيمة مستلزمات إنتاج الصوب الزراعية 667 مليون جنيه ، ليقدر صافى الدخل من إنتاج الصوب بنحو 343.7 مليون جنيه خلال عام.
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن بلاستيك تغطية يأتى فى المرتبة الأولى بين مستلزمات إنتاج الصوب الزراعية الأعلى تكلفة والتى تبلغ 160.1 مليون جنيه، يليها التقاوى بتكلفة 146.7 مليون جنيه، ثم الأسمدة الكيماوية بقيمة 133.447 مليون جنيه، ومبيدات 133.447 مليون جنيه ، أسمدة بلدية 60 مليون جنيه، وقود 13.3 مليون جنيه، مستلزمات أخرى 20 مليون جنيه.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن صافى قيمة الدخل الزراعى شهدت تطورًا إيجابيًا خلال السنوات الخمسة الماضية، لترتفع من 224.9 مليار جنيه خلال عام 2014-2015 لـ 256 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، ثم 329.3 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، و325 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، وصولًا لـ 346.7 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، بنسبة ارتفاع قدرها 44.5% خلال 5 سنوات.
وسجلت الحاصلات الشتوية أعلى مساهمة فى القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعى سنويًا بقيمة قدرها 108.8 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، يليها الحاصلات الصيفية بقيمة 79.4 مليار جنيه، ثم حاصلات الفاكهة بقيمة 48.4 مليار جنيه، حاصلات الخضر 46 مليار جنيه، بينما تذيل القائمة شتلات الفاكهة والأشجار الخشبية 335 مليون جنيه، الحاصلات النيلية 3 مليار جنيه.
كما أظهر التقرير، أن إجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى تطورت تدريجيًا  بنسبة  50.5%  خلال 5 سنوات، لترتفع من 94.6 مليار جنيه خلال عام 2014-2015 لـ 107.9 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و142.4 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، 175.6 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، وصولًا لـ 187.8 مليار جنيه خلال عام 2018-2019.

الاحصاء إنتاج زراعي صوب زراعية حاصلات مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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