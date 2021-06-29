الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 17 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9480 طنًا، تشمل:  6200 طن فوسفات و3280 طن مولاس.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8616 طنًا، تشمل: 1391 طن ذرة و1292 طن زيت طعام و1209 طن حديد و2000 طن كاولينا و1800 طن خردة و3441 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 924 طنًا.

 

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1008 حاويات مكافئة، تشمل: خضراوات (بطاطس وبقدونس وفاصوليا وورق عنب وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وثوم وكركدية وفول سوداني) وفواكه (فراولة وعنب وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من، الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا وسريلانكا واليونان

.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 411 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1183 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 6368 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19149 طنا، كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا  قادمة من الإسكندرية،  بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4604 شاحنات.

ميناء دمياط دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط حاويات وبضائع عامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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