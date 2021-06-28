أول عائلة رياضية بالعالم.. ماجي الحلواني تكشف لـ«الدستور» أسرار إمبراطورية آل إمام الكروية

أعلنت دار "نهضة مصر" للنشر عن صدور كتاب "إمبراطورية إمام الكروية: حازم.. حمادة.. يحيى الحرية" للدكتورة ماجي الحلواني والدة نجم الزمالك السابق حازم إمام و زوجة الراحل حمادة إمام؛ والمقرر أن تشارك به الدار ضمن إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ"52"؛ وذلك خلال الفترة من30 يونيو الجاري وحتي 15 يوليو القادم.

أهداف حمادة وحازم إمام يمكن مشاهدتها عبر خاصية "الإسكان" بالموبايل

وقالت قالت الدكتورة ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن الكتاب هو سيرة أول عائلة كروية ورياضية في مصر والعالم حتى الآن؛ يروي حياة ومسيرة بداية من الجد اللواء يحيى إمام الذى كان حارس مرمي نادي الزمالك، ثم الابن الكابتن حمادة إمام نجم نادى الزمالك، ثم الحفيد الكابتن حازم إمام" في نفس اللعبة وهي كرة القدم، وهم من نجوم كرة القدم اللذين حققوا المزيد من البطولات ولهم بصمة كبيرة في تاريخ رياضة كرة القدم ونادى الزمالك، مشيرة إلى أن الكتاب يتضمن روابط لجميع أهداف الكابتن حمادة إمام والكابتن حازم إمام ويمكن مشاهدتها عبر خاصية "الإسكان" بالموبايل.

الشقيق الأكبر لـ حازم ترك الكرة واحترف الطيران

وأضافت أستاذ الإعلام في تصريحات لـ"الدستور"، أن الكتاب هو عبارة عن سيرة ذاتية تحكى خلالها عن مسيرتهم وسيرتهم الرياضية والحياتية، كما تلقي الضوء على أبرز المحطات في حياتهم مثل زواجها من الكابتن حمادة إمام، ومسيرة الكابتن حازم إمام واعتزاله.

وبسؤالها عن أحرف الرياضيين في إمبراطورية إمام الكروية، قالت الدكتورة ماجي ان ابنها الأكبر كابتن طيار أشرف إمام كان لاعب كرة قدم بنادي الزمالك أيضا قبل الكابتن حازم، ولكنه اختار أن يعمل في مجال الطيران، كما أنه كان أحرف من الكابتن حازم.

حسن عامر توسط عند والدي لزواجي من حمادة

وعن تجربة زواجها بالكابتن حمادة إمام، خاصة وأنها أستاذ إعلام وليست رياضية، قالت الدكتورة ماجي الحلواني؛ : "أنا أحب نادى الزمالك جدا، والكابتن محمود حافظ الشهير بـ"زقلظ" هداف نادي الزمالك يعد زوج خالة وهو ما كان يدفعني للذهاب إلى نادى الزمالك لمشاهدة جميع مباريات النادي برفقة صديقاتها الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام، والإعلامية سلمى الشماع، كما أن شقيقات الكابتن حمادة كانوا زملاء لها في المدرسة ومن هنا توطدت العلاقة".

وعن الارتباط بكابتن حمادة إمام، قالت إن والدها لم يكن يرغب في الخطوبة بالكابتن حمادة إلا بعد مناقشتها رسالة الدكتوراه بكلية الإعلام، وهو ما جعل مشروع الزواج يتأخر بعض الوقت، مشيرة إلى أن من تدخل لإقناع والدها بالخطوبة كان هو المهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك.