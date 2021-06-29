الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش تنفيذ التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

واصل  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، اجتماعاته لمناقشة واستعراض مقترح تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠)، والذى من المقرر أن ينطلق فى الفترة من 8/1 حتى 8/3، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتيرالعام المساعد، والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري، والأجهزة المعنية.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المستشار العسكرى للمحافظة حول مقترح الخطة الزمنية للإعداد والتجهيز للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠) ، والذى يستغرق تلاثة أيام ويتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليا تغييرا كبيرا فى مستوى التعامل مع الأزمات، خاصة بعد أن تم تطوير إدارة الأزمات بالمحافظة وتزوديها بأعلى الإمكانات التكنولوجية والبشرية، بالشكل الذى يتناسب مع التطور الهائل الذى حققته بورسعيد في مختلف المجالات، ووجه محافظ بورسعيد مدير إدارة الأزمات بإعداد تقارير وبيانات توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها فى التعامل مع الأزمات والكوارث، وإبراز النظام الرقمى الجديد بإدارة الأزمات فى سرعة التعامل واحتواء الأزمة، وذلك فى إطار الطفرة الرقمية التى تشهدها بورسعيد فى كافة القطاعات.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من التجهيرات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠).

ويعتبر التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠) محاكاة واقعية وتطبيقًا عمليًا لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات، ويتم التدريب بمشاركة معدات الأحياء ومديرية التضامن الاجتماعي، والمرور، والحماية المدنية، وذلك لاستعراض إمكانات المحافظة والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة والتدريب في مجال إدارة الأزمات، وذلك من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.

محافظ مقترح متابعة الأزمات إدارة الكوارث

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