انطلاق تصفيات مسابقة مدرس مصر 2021 بـ«تعليم المنيا»

انطلقت بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا مقابلات وتصفيات مسابقة مدرس مصر 2021 لاختيار أفضل مدرس بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالمحافظة، وتصعيد أفضل 3 معلمين على مستوى المحافظة لاختيار أحدهم من جانب وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "التعليم أولًا".

ومن خلال شعار "معًا لغد أفضل" تم تصفيات مسابقة مدرس مصر ٢٠٢١، وتم اختيار كلا: محمد إبراهيم الدسوقي، نرمين نادي سليمان، هناء كحلاوي شحاتة"، وفوزهم على مستوى المحافظة، وتصعيدهم على مستوى الوزارة.

أقيمت المقابلات والتصفيات تحت رعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وإشراف الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، وتنفيذ أحمد عبد المحسن مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير المعلم فكريًا ومنهجيًا، وذلك من خلال عدة برامج تهدف لإعداد المعلم إعدادًا جيدًا لمواكبة تطورات المستقبل.

كما أكد على انتظام أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت يوم السبت الموافق ٢٦/ ٦/ ٢٠٢١ في جميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والتعليم المزدوج ، حيث قام بجولة تفقد فيها أعمال تقدير درجات (تصحيح) امتحانات الدبلومات الفنيه بمختلف تخصصاتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية 2021، قد أنطلقت بمختلف بمختلف تخصصاتها (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) يوم السبت 19 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس الأول من شهر يوليو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام ٥٢ ألف طالبًا وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 196 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.