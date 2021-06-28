الإثنين 28 يونيو 2021
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الدين لله

وزير الأوقاف في ذكرى ٣٠ يونيو: تحية للرئيس السيسي الذي حمل روحه على كفه

وزيرالأوقاف
وزيرالأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحية عظيمة للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفه إنقاذًا لمصر وشعبها العظيم من يد جماعة الإخوان الإرهابية المتاجرة بالدِّين والطريق المظلم التي أرادت جر الشعب المصري إليه.

كما وجه التحية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصري العظيم الذي التف خلف قائده الرئيس السيسي وخلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية.

وقال وزير الأوقاف: “آن لنا أن نفخر بما تحقق على يد هذا القائد الحكيم من إنجازات متعددة في مختلف المجالات”، موضحًا أننا يجب أن نكون أكثر صلابة من أي وقت مضى في مواجهة الإرهاب والتحديات وفلول وأذناب الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جهة ، وفي مواصلة مسيرة البناء والتعمير من جهة أخرى.

وهنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو .

وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والاستقرار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.

وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب .

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.

وزير الأوقاف 30 يونية الشعب المصري الجيش المصرى السيسي

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