الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

للاختصاص الرقمي

إحالة محاكمة ريهام سعيد بتهمة التنمّر على حسن شاكوش لدائرة أخرى

حسن شاكوش وريهام
حسن شاكوش وريهام سعيد

قررت محكمة جنح الجيزة، الإثنين، إحالة نظر الدعوى المقامة من المطرب حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد بتهمة التنمر؛ لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي.

وتنظر محكمة جنح بولاق الدكرور، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهم فيها مطرب المهرجات " حسن شاكوش " بالسب والقذف.

وذكرت الدعوى قيام حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم ريهام سعيد، ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعة العائلات قال فيها : "مش هينفع أنا أحكي عنها أي حاجة"، وذلك بأسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شيئًا مخلًا يخفيه".

وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن مقاضاته للإعلامية ريهام سعيد، وتحديد المحكمة موعد جلسة عاجلة للنظر في البلاغ المقدم من شاكوش يتهم ريهام سعيد بالسب والقذف والتنمر.

ونشر شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق "إنستجرام" بيانًا يوضح أنه تم تحديد جلسة لمحاكمة ريهام سعيد أمام محكمة جنح الجيزة لاتهامها بالسب والقذف والتنمر، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة والتعويض المناسب الذي تراه المحكمة، معلقًا على البيان: "بسم الله توكلنا على الله، مفيش حد فوق القانون".

محكمة جنح الجيزة المطرب حسن شاكوش الاعلامية ريهام سعيد التنمر جنح بولاق الدكرور

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