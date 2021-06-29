الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور ديوان «صلاة الشوق» للسودانية نجلاء يوسف بالعامية المصرية

صلاة الشوق
صلاة الشوق

صدر حديثا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان بالعامية المصرية "صلاة الشوق" للشاعرة لسودانية  نجلاء يوسف، ويضم الديوان 60 نصا شعريا، والغلاف للشاعرة والفنانة زينب محمد. 

وحمل الديوان إهداء لهاجر زين العابدين يوسف شقيقة الشاعرة، وتقول فيه: أجمل ملاك حضن الكفن/ كانت عايشة وسطينا/ بتسحب من عيون الشمس نظرة توق تدفينا/ ونغمة صوتها اعذب حس لما بضحكة تنادينا/ ف زهر العمر، لمّت وصفها و راحت.

وتقول الشاعرة السودانية نجلاء يوسف لـ"الدستور": إنها بدأت كتابة نصوصها الشعرية منذ عام 2000 لـ2015 تقريبا، وجاءت أغلبها بمثابة رسائل لشقيقتها، بالإضافة إلى بعض الذكريات التي جمعتنا عن لمّة العيلة، مستطردة: للأسف جاءت النصوص حزينة جدا، والغلاف جاء من الشاعرة والفنانة زينب محمد.

وأشارت نجلاء يوسف، إلى أن الديوان جاء باللهجة العامية المصرية بحكم أن والدتها مصرية، ومقيمة ما بين السودان ومصر، لكن اللهجة العامية المصرية كانت الأقرب لها في التعبير عن ما تريد  أن تعبر بالشعر.

ومن أجواء الديوان  فتّحي يا وردة 

كان سهل أشق السكة تتفتح يا وردة 

وأخطى كل طريقي وسط ريحان وعنبر 

لكن جلال المعنى صادني ب جملة واحدة 

واختار لي أوارب بابي قبل النور م يظهر 

 

خدنى لحروف مافيهاش ورق ولا سطر ثابت 

قال لي أكتبي .. فكتبت (ما قلبي ب كاتب)

لولا الدموع الله يجازيها ف لحظة سابت 

وانفجرت البراكين أنين حيران ودايب 

 

تاه منى حرفي ف قُلت عتق و أجره راحتي 

وحاولت أنسى طعم سحر الأبجدية 

تاهت عينيا وعمر ما تاهت فصاحتي

مهما ابتعد .. تسحبني روحي من إيديا

 

أكتب وأسطر بالقلم عشمي ودعايا 

لو يوم حاولت أنسى.. تراودني العيون 

لما غويت.. خطيت/ وله مالهوش نهاية 

ضاعف إيمانى بالقلم .. 

جدير بالإشارة ان ديوان "صلاة الشوق" هو أول ديوان شعري للشاعرة السودانية نجلاء يوسف.

نجلاء يوسف
نجلاء يوسف
نجلاء يوسف صلاة الشوق ديوان بالعامية المصرية الديوان الأول دار فهرس للنشر والتوزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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