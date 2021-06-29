الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تودع الدياكون أبراهام عريان بالمعادى

الكاتدرائية
الكاتدرائية

ودعت الكنيسة القبطية الإرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي الشماس، الدياكون أبراهام عريان جندي الخادم بكنيسة السيدة العذراء في المعادي، التابعة لإيبارشية المعادي، عن عمر تجاوز ٨١ سنة قضى منها أكثر من ٢٥ سنة في خدمة الدياكونية. 

وقال الأنبا أرميا الأسف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمشرف على قناة مار مرقس "مي سات" الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبري بالعباسية، في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الشماس المتنيح ولد يوم ١٥ فبراير ١٩٤٠، وسيم في درجة الشماس الكامل (دياكون) في ٢٧ مارس ١٩٩٦ بيد مثلث الرحمات الأنبا دوماديوس مطران الجيزة، حيث خدم في الجيزة منذ ذلك الوقت إلى أن انتقل للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في المعادي منذ بداية عام ٢٠١٧.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد احتفلت اليوم بذكرى تذكار أول كنيسة والدة الإله القديسة مريم العذراء بفيلبى (حالة الحديد). 

الانبا دانيال اسقف المعادي الشماس الدياكون أبراهام عريان جندي كنيسة السيدة العذراء في المعادي السنكسار تذكار اول كنيسة والدة الاله القديسة مريم العذراء بفيلبى حالة الحديد استشهاد القديس تيموثاؤس المصري نياحة البابا القديس كردونوس الرابع من باباوات الكرازة المرقسية

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