المتهم بقتل عطّار الزيتون: «كنت باخد بتار أخويا اللي مات»

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن المتهم بقتل عطار بمنطقة الزيتون أدلي باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث القسم عن ارتكابه الواقعة عقب القبض عليه:“قتل أخويا من فترة ومن ساعتها وأنا بدوّر عليه علشان أخد بتار أخويا وأجيبله حقة وأول ما شوفته حاول يهرب مني ضربته بالنار”.

وتمكنت أجهزة أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة من كشف غموض واقعة مقتل صاحب محل عطارة فى منطقة الزيتون، حيث كشفت التحريات أن سبب الواقعة ثأر فى محل إقامة المتهم والمجني عليه بمحافظة أسيوط، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم ومعه آخر وبحوزتهما سلاح ناري.

تلقي البلاغ

تبلغ لقسم شرطة الزيتون، بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس المباحث بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة صاحب محل عطارة، له معلومات جنائية، ووفاته متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها عاطلًا من محافظة أسيوط، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بإحدى الغرف بالمرج، وتم ضبطه وبصحبته نجل عمه، وبحوزة الأول سلاح نارى «طبنجة مطموسة الأرقام»، وعدد من الطلقات النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



بمواجهته بتاريخ الواقعة أشار توجه لمحل عمل المجنى عليه وبحوزته السلاح النارى المضبوط، وحال مشاهدة الأخير له تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مقص معدني»، محدثًا إصابته بجرح سطحى فى محاوله منه للهرب، فقام المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه باستخدام السلاح النارى محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر باقتصار دوره على رصد تحركات المجنى عليه وإرشاد المتهم الأول عن مكان تواجده، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.