تفاصيل مشاركة الكنائس المصرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

تستعد الكنائس المصرية لخوض مارثون الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

كنيسة الروم الأرثوذكس

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر:" انتظرونا في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١ مع أجدد إصداراتنا".

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أجدد الاصدارات هي المثليّة الجنسيّة - وبه رؤية أرثوذكسيّة للأب توماس هوبكو، تعريب زوسر حنَّا، وأبجديّة الإيمان- وهو كتاب به مدخل إلى الّلاهوت الأرثوذكسيّ للَّاهوتي والفيلسوف اليوناني خريستوس ياناراس، تعريب جرجس كامل يوسف.

وتابع: "الخطيئة الجديّة، وبه دراسة مُقارنة لخطيئة آدم وحواء بحسب نماذج وعقيدة الكنيسة في القرنين الأول والثاني، والصياغة الأوغسطينية للخطيئة الأصلية، للأبّ يوحنّا رومانيذس، تعريب الأب أنطوان ملكي ووائل مكرم".

وأكمل: "الّلاهوت الآبائي، وهو عبارة عن المحاضرات الجامعيَّة للأب يوحنَّا رومانيذس، تعريب الخوريّة چولي عطيّة، بالاشتراك والتعاون مع رسالتنا للنشر والتوزيع يمكن أن تجد إصداراتنا في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، صالة ١ - A 50".

الكنيسة القبطية الارثوذكسية

وقال الأنبا ارميا الاسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، في بيان له: "يسر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن يعلن عن اشتراكه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 52 في الفترة من ١ يوليو إلى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية - القاهرة الجديدة جميع إصدارات المركز حتى عام ٢٠٢١ متاحة في صالة: 2 ، جناح: B40".

الكنيسة الكاثوليكية في مصر

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن دار لوغوس التابع للكنيسة سيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك سيكون في صالة 2 بطريركية الاقباط الكاثوليك a48.

الكنيسة الإنجيلية

كما تشارك دار الثقافة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، بإصدارات هامة في عدة مجالات، المجتمعي والنفسي واللاهوتي والكتابي.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة حريصة على المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى تقديم فكر مستنير، من أجل تعزيز الوعي لدى الإنسان المصري، وبناء الشخصية المصرية.

وأضاف أن إقامة المعرض في حد ذاته هي رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفي.

وقالت أماني لطيف، مدير دار الثقافة، إن من أهم الإصدارات الجديدة لهذا العام كتاب "من لاهوت الشفافية إلى لاهوت العيش المشترك"، للدكتور القس أندريه زكي، وكتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحي"، وكتاب "الفكر اللاهوتي في كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا"، ونهدف للتنوع في قضايا النشر من أجل تغطية كافة الاحتياجات المعرفية للقراء والتلامس مع قضايا المجتمع واهتماماته".