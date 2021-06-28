«الإحصاء»: مصر استوردت قضبان وزوايا سكك حديد بأكثر من 100 مليون دولار خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بلغت 77 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 29.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 47.3 مليون دولار خلال عام.

أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من قضبان وعيدان وزوايا من المونيوم بلغت 25.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 35.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10 مليون دولار خلال عام، كما بلغت واردات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 114.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 32.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، 82.1 مليون دولار خلال عام.



أشار الجهاز أن واردات السلع تامة الصنع بلغت 4.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار خلال عام.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال مارس 2021، مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.



لفت جهاز التعبئة والإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021ـ مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده بنسبة 40.5 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.7 ٪).