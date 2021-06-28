«أحدب نوتردام».. عرض مسرحى جديد لقصور الثقافة بالزقازيق

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية ضمن عروض الموسم المسرحي الجاري، حيث قدمت فرقة الزقازيق القومية العرض المسرحي "أحدب نوتردام" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.

العرض تأليف الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو، صاغها دراميًا خالد توفيق، إخراج أحمد الدسوقي، الديكور والأزياء للمهندس مروان السيد، تنفيذ الديكور محمود عبدالحميد ومحيى السيد وتنفيذ الملابس لأحمد أصالة، وموسيقى تصويرية وألحان الدكتور صادق ربيع، الماكياج جوزيف وهيب، جرافيك ومؤثرات بصرية محمد وجدي وسينما توجرافيا مصطفى عز وعمر أحمد والمخرج المنفذ وليد نبيل.

يدور العرض حول حالة من ممارسة القهر والخذلان، حالة من عرض الظاهر والباطن للطبقة المثقفة والطبقة الأرستقراطية والطبقة المختفية وراء عباءة الدين، الذى يخلق حالة من الصراع بين كل هؤلاء وبين الجياع والمنبوذين والمشردين، وقدم مخرج العرض أحدب نوتردام بصورة بصرية وبشكل مختلف عما سبق تقديمه، حيث اهتم بالصورة المسرحية وحول مسرح قصر ثقافة الزقازيق إلى أجواء نوتردام الخاصة داخل الكنيسة وخارج الكنيسة.

يشار إلى أن العمل بطولة وائل زكي، محمود الرفاعي، رنا خالد، محمد صابر، ماجي طه، سهيلة وجدي، محمد أيمن، مصطفى أشرف، أحمد أشرف، محمود فوزى، حسن صلاح.

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فهي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلى جهاز الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

عرض أحدب نوتردام

عرض أحدب نوتردام