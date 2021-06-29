«المواطن أسمراتى» مسرحية يقدمها أبناء حى الأسمرات بمناسبة ذكرى 30 يونيو

يستعد قصر ثقافة حي الأسمرات بإطلاق مسرحية «المواطن أسمراتي»، بمشاركة أبناء الحي المنقولين من المناطق العشوائية إليه، بهدف ضمان حياة كريمة لهم وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو بقيادة منى الأنصاري مخرجة العرض.

وتعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها في حي الأسمرات بهدف زيادة وعي وثقافة الأهالي هناك وفتح آفاقهم على الفنون سواء بالمشاهدة أو المشاركة حيث تولت مخرجة العرض اختيار الممثلين منهم وتدريبهم على مدار أشهر، ويقومون في الوقت الحالي بعمل البروفات الأخيرة استعدادًا لعرضها خلال الأيام الحالية.

وتقول منى الأنصاري، مخرجة العرض المسرحي إنها حرصت على أن يشارك على الأقل شخص من كل المناطق العشوائية التي جاءت إلى الأسمرات حيث تم بذل مجهود كبير لاختيار فريق العمل، وتم البدء مع ٧٠ فردًا في البداية حتى استقر على مجموعة العمل وهم ٢٥ فردًا، حيث تم تدريبهم على الإلقاء والدراما حركية وغيرها من فنون المسرح وكان من أبرز المشاكل التي واجهتها في تدريب الفريق هو النطق الصحيح فهو أهم شيء في المسرح.

من جانبها، قالت الطفلة جنة سمير صاحبة الـ14 عام وتسكن في حي الأسمرات، إنها تحب التمثيل وعندما عرفت أحد صديقاتها بعمل مسرحية رشحتها للذهاب إلى المخرجة وعرض نفسها عليها وبالفعل تمت الموافقة عليها وهي تجسد دور الطفلة ميرفت في المسرحية.

وفي السياق ذاته أشادت بالعرض الشاعرة أسماء محمد كامل، والتي جاءت من حى مصر القديمة منذ أكثر من عام إلى الأسمرات، حيث تقابلت مع المخرجة وطلبت منها كتابة الشعر والأغاني الخاصة بالمسرحية، وبالفعل قامت أسماء بذلك

وأضافت أن الأغاني تدور في فلك معاناة الأهالي في العيش في المناطق العشوائية وعن مجهود الدولة في انتشالهم منها وتوفير حياة أفضل لهم.

وتدور أحداث المسرحية في إطار درامي كوميدي حول قصة رجل متزوج من ثلاث زوجات كل واحدة منهن بمنطقة مختلفة في العشوائيات وكان يخفي هذا الأمر على كل منهن حتى تم نقلهن إلي حي الأسمرات لتكتشف الحقيقة ويضطرون للعيش معا في بيت واحد، والمسرحية من تأليف هشام هاشم.