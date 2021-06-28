رئيس جامعة السويس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

قال رئيس جامعة السويس الدكتور سيد الشرقاوي: "تمر علينا في هذه الأيام ذكرى غالية على قلب كل مصري وطني مخلص، ذكرى تجسدت فيها أسمى معاني الإصرار للحفاظ على هوية الوطن العزيز، وهي ذكرى ثورة 30 يونيو".

وأضاف رئيس الجامعة خلال كلمته التي نقلتها الصفحة الرسمية لجامعة السويس، أن ذكرى 30 يونيو كانت وستظل درسا لكل من يفكر في العبث بمصير شعب مصر العظيم، حين وقفت جموع المواطنين الشرفاء لتقول كلمتها الخالدة للتاريخ ، أن مصر لن تكون سوى للمصريين وبإرادة المصريين .

وتابع الشرقاوي: وفي هذه الأثناء لم يكن هناك خيار أمام رجال جيش مصر سوى تنفيذ إرادة شعب مصر ، فكانت ثورة الشعب المباركة التي استردت هوية الكنانة من يد من أرادوا بها دمارا وخرابا ، وكانت هذه الثورة فاتحة الخير على هذا الشعب الكريم ، حيث بناء دولة عصرية على أسس متينة من الوطنية الشفافية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مختلف قطاعات التنمية ، بناء حضارة مصر المعاصرة .

وأوضح: "وبهذه المناسبة الكريمة بالأصالة عن نفسي ، وبالإنابة عن كافة منسوبي جامعة السويس، أتوجه بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ومزيدا من التقدم والبناء والرقي لمصرنا الغالية.

واختتم: “ حفظ الله مصر وشعبها، ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل مكروه”.

وفي سياق متصل؛ أصدرت وزارة القوى العاملة كتاباً دوريًا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة.