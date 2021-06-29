أعراض حساسية الألبان عند الأطفال الرضع.. كيف يمكن الوقاية منها

تلاحظ بعض الأمهات في الكثير من الأوقات على أطفالهن الرضع وجود التهابات شديدة بمنطقة الحفاضات أو إصابة أطفالهن بمغص شديد أو ظهور طفح جلدي ولكن لا يعلمن ما أسبابه، ويتساءلن عن السبب، وللأسف لا يعلمن أن كل هذا بسبب إصابة الأطفال بحساسية الألبان او حساسية اللاكتوز.



يتحدث اليوم للدستور الدكتور محمد صبري أخصائي طب الأطفال عن كل ما تريد الأمهات معرفته عن حساسية لبن الأطفال.

ما هى حساسية الألبان لدى الأطفال الرضع؟

يتكون الحليب من ٣ مكونات أساسية هما بروتين الحليب وسكر لاكتوز الحليب ودهون الحليب بالإضافة إلى بعض الفيتامينات مثل الكالسيوم، حساسية اللبن هي أن الجهاز المناعي يصدر رد فعل للجسم لرفض بروتين اللبن فيعمل على إفراز أجسام مضادة للتخلص من بروتين اللبن وحساسية اللاكتوز ما يعني عدم قدرة معدة الرضيع على هضم سكر اللاكتوز ويحدث ذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم على فرز أنزيم اللاكتيز الذي يساعد على هضم سكر اللاكتوز فيبقى اللاكتوز في جسم الرضيع، فتظهر أعراض حساسية الجسم من اللاكتوز.

- ما هي اعراض حساسية اللبن وحساسية اللاكتوز؟

تعتبر الأعراض متشابهه جداً ويصعب التفريق بينها وتختلف من جسم طفل لآخر وليس شرط ظهور جميع هذه الأعراض، وتبدأ الأعراض في الظهور على مدار شهر وقد تختفي وتظهر مجددًا وخاصة عند الرضاعة الطبيعية، وهذا لأن حساسية الحليب تكون مرتبطة بغذاء الأم ومن هذه الأعراض:

-اضطرابات بالمعدة:

تلاحظ الام بعد إرضاع طفلها أن معدته تصدر أصوات عالية وأنه لا يشعر بالراحة بالإضافة إلى المغص والبكاء الشديد خاصة بعد الرضاعة بسبب حساسية الطفل تجاه مكونات لبن الأم.

- القئ:

اندفاع اللبن بشدة من فم الطفل بعد الرضاعة وعدم هضمه يدل على رفض الجسم له ومحاولة للتخلص منه وذلك بسبب حساسية من اللبن سواء بروتين اللبن او سكر اللاكتوز.

- الإسهال والإمساك المزمن:

إصابة الطفل بالإسهال المزمن لمدة أيام أو الإمساك المزمن وصعوبة في الإخراج لمدة أيام.

- وجود دم وإفرازات مخاطية في البراز:

تلاحظ الأم وجود دم في براز الطفل يستمر لعدة أيام وقد لا يختفي حتى تمنع الأم اللبن ومنتجات الألبان كلها.

- ثبات الوزن:

يثبت وزن الطفل ولا يزيد بسبب حساسية الألبان وذلك يدل على أنه يواجه مشكلة في النمو وبمجرد منع الأم لمنتجات الألبان ومشتقاتها يزداد وزن الطفل بالمعدل الطبيعي.

- طفح جلدي على جسم الرضيع:

يظهر طفح واحمرار على جلد الطفل ولا يختفي بدهن المنطقة بالكريمات المرطبة وقد يستمر لمدة أسابيع وليس أيام فقط.

- صعوبة في التنفس:

تلاحظ الأم ارتفاع صوت تنفس الرضيع ووجود خنفرة وذلك لا يعني إصابته بالبرد و لكن يدل على عرض من أعراض تحسس الحليب عند الرضع.

- رفض الطفل للرضاعة والبكاء الشديد:

رفض الطفل للرضاعة لفترة زمنية بعد أن كان يَقبل الرضاعة الطبيعية بشكل جيد.



ما علاج حساسية الألبان عند الرضع؟

يتم منع الأم من منتجات الألبان ومشتقاتها من جبن، زبادي، زبدة لمدة لاتقل عن ٦ شهور و ذلك في حالة الرضاعة الطبيعية وتقوم الأم بتعويض جسمها بالبدائل الأخرى التي تمد الجسم بنفس فوائد اللبن مثل الكالسيوم والبروتين النباتي وتناول الخضروات والفواكة التي تحتوي على الألياف والمياه وبدائل لبن مثل لبن جوز الهند واللوز.

أما في حالة الرضاعة الصناعية، فيقوم الطبيب بوصف نوع لبن مخصص للأطفال التي تعاني من حساسية اللبن وأيضًا لبن خالي من اللاكتوز للأطفال التي تعاني من حساسية اللاكتوز.